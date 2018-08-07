Сирийская армия начала зачистку провинции Сувейда от террористов

Дамаск, , 08:44 — REGNUM Сирийская арабская армия начала наступательную операцию против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пустынной части провинции Сувейда. Наступление правительственных войск, которое ведётся совместно с союзными САР формированиями, при поддержке авиации ВКС и ВВС САР, идёт сразу на нескольких направлениях, сообщает 7 августа «Новостной фронт». Участие в операции также принимают бойцы Свободной сирийской армии, решившие присоединиться к официальному Дамаску по итогам переговоров.

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Сирийской армии удалось продвинуться на расстояние от трёх до семи километров вглубь пустыни, заняв селение Махр Месалех и ряд стратегических высот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сирийская армия выбила остатки террористов из трёх провинций на юге и юго-западе страны и получила контроль над этими территориями. Так, уничтожить бандформирования удалось в районе городов Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Поддержку сирийским военным оказали ВКС России. Военные действия на юго-западе Сирии велись только против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку умеренная оппозиция соглашается на примирение и установление государственной власти.

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