СМИ: Саудовская Аравия нанимала боевиков «Аль-Каиды»* для войны в Йемене

Эр-Рияд, , 08:43 — REGNUM Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и осуществляющая вторжение в Йемен, занималась наймом боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с хуситами, сообщает 7 августа Al Jazeera.

Данное заявление, опубликованное на основании расследования журналистов Associated Press, противоречит словам Эр-Рияда о том, что королевство подавило деятельность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия в стране.

Конфликт привел к эпидемии холеры, вызванной уничтожением инфраструктуры, а также к активизации террористических группировок, контролирующих значительные территории в государстве.

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