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В Чили утвержден проект отмены «медного закона»

Политика

Отмена закона прекратит зависимость бюджета армии от цены на металл

Сантьяго, 7 августа 2018, 08:31 — REGNUM  6 августа президент Чили Себастьян Пиньера подписал проект, который положит конец «медному закону» о финансировании вооруженных сил, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам президента, идея отмены закона состоит в том, чтобы предоставить вооруженным силам необходимые ресурсы и оборудование и получить более прозрачную и эффективную систему финансирования, которая позволит контролировать расходы и избежать коррупции. Инициатива позволит приобретать стратегическое оружие.

«Медный закон» возник в 1958 году и был несколько раз изменен во время диктатуры Августо Пиночета (1973−1990). Он предполагал, что чилийская государственная «Национальная медная корпорация» (CODELCO) должна выделять 10% своей прибыли на закупку военного оборудования. Отмена закона готовилась правительством Пиньеры с 2010 года.

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США и Латинская Америка
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