В Чили утвержден проект отмены «медного закона»

Сантьяго, , 08:31 — REGNUM 6 августа президент Чили Себастьян Пиньера подписал проект, который положит конец «медному закону» о финансировании вооруженных сил, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам президента, идея отмены закона состоит в том, чтобы предоставить вооруженным силам необходимые ресурсы и оборудование и получить более прозрачную и эффективную систему финансирования, которая позволит контролировать расходы и избежать коррупции. Инициатива позволит приобретать стратегическое оружие.

«Медный закон» возник в 1958 году и был несколько раз изменен во время диктатуры Августо Пиночета (1973−1990). Он предполагал, что чилийская государственная «Национальная медная корпорация» (CODELCO) должна выделять 10% своей прибыли на закупку военного оборудования. Отмена закона готовилась правительством Пиньеры с 2010 года.