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В Красноярском крае по тревоге подняты истребители МиГ-31БМ

Политика

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков преодолеют более 1 тыс. км

В Красноярском крае по тревоге подняты истребители МиГ-31БМ
Иллюстрация: Mil.ru
МиГ-31БМ

Красноярск, 7 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Авиационный истребительный полк поднят по тревоге в Красноярском крае. Перехватчики МиГ-31БМ переброшены в Забайкалье в рамках учений, сообщает 7 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В регионе начались учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО, говорится в сообщении. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков преодолеют более 1 тыс. км. На военном аэродроме в Забайкальском крае лётчики отработают задачи по уничтожению целей ракетами класса «воздух-воздух».

К маневрам привлечены более десяти истребителей МиГ-31БМ и свыше 500 человек летного и инженерного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области начались учения по отражению воздушной атаки потенциального противника с привлечением зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Зенитые установки преодолеют расстояние до Бурятии, где на полигоне Телемба пройдут учебно-боевые стрельбы.

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Военные учения
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