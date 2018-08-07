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Украина договорилась о совместном производстве самолетов с США и Чехией

Политика

«Одесский авиационный завод» договорился с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешской DISTAR CZ a.s

Киев, 7 августа 2018, 08:17 — REGNUM  Входящее в состав концерна «Укроборонпрома» государственное предприятие «Одесский авиационный завод» договорилось с компаниями из США и Чехии о совместной разработке и производстве самолетов на Украине, сообщается на сайте концерна.

Отмечается, что «Одесский авиационный завод» договорился с американской компанией Aviastar Invest Corp и чешской DISTAR CZ a.s.

Кроме того, на Украине будет создан региональный сервисный центр для ремонта вертолетов и самолетов, а также введения ряда процедур и процессов в рамках обучения курсантов и пилотов по программам Североатлантического альянса (НАТО).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее входящий в украинский концерн «Укроборонпром» завод «Импульс» начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматических гранатометов по стандартам НАТО.

Отметим, что украинский лидер Петр Порошенко ранее заявлял о важности углубления интеграции Украины с Европейским союзом и НАТО, а также отмечал, что страна находится на восточном фланге альянса и «совместно с ним защищает Европу».

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