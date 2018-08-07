Судимость и фильтр: в Прикамье 300 кандидатов сняты с выборов

Пермь, , 08:07 — REGNUM В Пермском крае завершился этап регистрации кандидатов — претендентов в гордумы и земсобрания. Эту процедуру успешно прошли 3360 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Отказ в регистрации получили 300 кандидатов. В большинстве это самовыдвиженцы. В избиркоме назвали две основные причины, по которым кандидаты не были зарегистрированы: ошибки в подписных листах и отсутствие или неполнота сведений о судимости кандидата.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Пермском крае пройдёт 200 избирательных кампаний. На выборах будет работать 852 избирательных участка.

Самыми крупными выборами в регионе 9 сентября станут выборы в земсобрания Александровского и Красновишерского районов, гордумы Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Кизеловского, Оханского, Чайковского городских округов и Кунгура. Средняя конкурентность на выборах в городские думы и земские собрания составляет четыре человека на место.

Эксперты прогнозируют активную борьбу политических сил в объединённых округах, которые преобразованы в результате муниципальной реформы. Повышенная конкурентность отмечена именно в преобразованных муниципалитетах. Так, в Краснокамске на 20 депутатских мандатов претендуют 102 кандидата, а в Кизеле на 15 мандатов приходится 65 кандидатов.

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