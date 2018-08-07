Четвертый чиновник лишился должности после пожара в Греции

Афины , , 08:10 — REGNUM Секретарь гражданской защиты Греции Яннис Капакис подал в отставку 6 августа после июльского пожара в районе Афин, сообщает агентство Prensa Latina.

Капакис стал четвертым высокопоставленным чиновником, лишившимся должности из-за трагедии. Ранее свои посты покинули министр гражданской обороны Никос Тоскас, глава полиции Константинос Цувалас и глава пожарного департамента Сотириос Терзудис.

Число жертв пожара увеличилось до 91. В больницах остаются 40 пострадавших, четверо из них в критическом состоянии.

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