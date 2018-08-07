Борис Джонсон подвергся критике за свою исламофобию

Лондон, , 08:02 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подвергся критике за свои исламофобские взгляды, сообщает 7 августа Al Jazeera.

Видный консервативный политик Соединенного Королевства назвал женщин, носящих паранджу, похожими на грабительниц банка. Выглядят они, с точки зрения отставного дипломата, как «почтовые ящики».

«Последние расистские высказывания Бориса Джонсона нельзя воспринимать как шутку», — подчеркнула представитель Лейбористской партии Наз Шах.

Напомним, Джонсон возглавлял внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства до 9 июля 2018 года. Причиной его отставки стали разногласия с премьер-министром Терезой Мэй по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

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