В Эфиопии свергнут глава мятежного региона Сомали Абди Мохамуд Омар

Джиджига, Эфиопия, , 07:56 — REGNUM Глава нестабильного эфиопского региона Сомали (не путать с государством Сомали — прим. ИА REGNUM ) Абди Мохамуд Омар ушел в отставку, сообщает агентство Prensa Latina 7 августа.

В столице региона Джиджиге произошли беспорядки, в ходе которых погибли как минимум десять человек. Поддерживающая Омара молодежь вышла на улицы и подожгла несколько зданий, в том числе церковь. В городе развернуты силы безопасности для наведения порядка. Сам Омар арестован и содержится под охраной федеральной армии. На посту главы региона его сменит министр финансов Ахмед Абди Мохамед.

Богатый нефтью и природным газом регион Сомали исторически стремится к независимости от Эфиопии или объединению с соседним государством Сомали. Также здесь есть напряженность между этническими общинами сомали и оромо. Абди Мохамуд Омар возглавлял регион с 2010 года и в последние месяцы противостоял активным реформам нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

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