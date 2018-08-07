Санкции США против Ирана: совместное заявление глав МИД Европы

Париж, , 07:52 — REGNUM Совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании о возобновлении санкции США против Ирана было опубликовано на официальном сайте МИД Франции.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Соединенные Штаты сняли отмену санкций в отношении Ирана в результате их ухода из совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA)», — говорится в совместном заявлении.

Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) — политическое соглашение между Ираном и Россией, США, Франции, Великобритании, Германии, КНР относительно ядерной программы Ирана.

Политическое соглашение функционирует и дает результаты, чтобы иранская программа оставалась исключительно мирной, о чем свидетельствуют одиннадцать последовательных отчетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это важный компонент глобальной архитектуры ядерного нераспространения, необходимый для безопасности Европы, региона и всего мира. Главы МИД выразили надежду, что Иран продолжит в полной мере выполнять все вытекающие из соглашения обязательства.

Отмена санкций является неотъемлемой частью этого соглашения: она направлена на позитивное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но также и прежде всего на жизнь иранского народа. Главы МИД Франции, Германии и Великобритании привержены защите европейских экономических субъектов, имеющих законные деловые отношения с Ираном, в соответствии с европейским законодательством и резолюцией № 2231 Совета Безопасности ООН. По этой причине обновленный закон ЕС против бойкота вступает в силу 7 августа для защиты компаний ЕС, имеющих законные деловые отношения с Ираном.

Государства, которые остаются участниками соглашения, обязались действовать, в частности, для сохранения и поддержания эффективных финансовых каналов с Ираном и для обеспечения продолжения экспорта нефти и газа Ирана.

Сохранение ядерного соглашения с Ираном является вопросом уважения международных соглашений и вопросов международной безопасности.