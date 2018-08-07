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Тимошенко рассказала, кто держит «на плаву» украинскую экономику

Политика

Нацбанк Украины придерживается противоположной точки зрения

Тимошенко рассказала, кто держит «на плаву» украинскую экономику
Плакат в европейском городе. Беженцы, добро пожаловать

Киев, 7 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Украинские трудовые мигранты держат «на плаву» всю украинскую экономику, написала 6 августа лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, украинские власти очень много говорят пышных фраз, но очень мало делают на деле. При всех реформах, проводимых Киевом, власти живется все лучше и лучше, а народу — все хуже и хуже. Тимошенко заявила, что она отличается от киевской хунты и будет делать все по-другому.

Политик также подчеркнула, что украинские трудовые мигранты, выезжающие за границу на заработки, — основной двигатель украинской экономики: за первое полугодие 2018 года они перечислили уже 5 млрд евро на родину.

Напомним, ранее Нацбанк Украины обвинил мигрантов в негативном влиянии на экономику страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Украины: наша экономика ухудшается из-за украинских мигрантов

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Политическая жизнь Украины
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