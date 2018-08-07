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В Бангладеш задержан известный журналист

Политика

63-летнего репортера арестовывали 20 сотрудников полиции

Дакка, 7 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Полиция Бангладеш арестовала известного фотографа Шахидулу Алама за «провокационные комментарии», сделанные во время интервью, сообщает 7 августа Al Jazeera.

Репортер дал комментарии относительно массовых студенческих протестов, которые бушевали на протяжении всей прошедшей недели. Для ареста 63-летнего журналиста потребовалось 20 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, аресты журналистов в данном регионе не редкость, так в соседней Мьянме были задержаны два репортера агентства Reuters, обвиненные в разглашении информации, являющейся государственной для страны тайной.

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