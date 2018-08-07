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Медведев объяснил, почему в Тбилиси не вошли российские танки

Политика

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию

Медведев объяснил, почему в Тбилиси не вошли российские танки
Vitaly V. Kuzmin
Танк Т-72

Москва, 7 августа 2018, 07:22 — REGNUM  У Российской Федерации в августе 2008 года не было цели «казнить» тогда еще действующего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего конфликт в Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».

"Цель (у РФ) была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала», — сказал глава российского правительства. — Навести порядок».

По его мнению, руководство РФ приняло решение проявить «сдержанность и не форсировать» дальнейшие действия.

«Я считаю, что я правильно поступил», — сказал Медведев, занимавший в 2008 г. пост президента РФ.

Медведев также добавил, что войны в Южной Осетии в 2008 году не было, если бы не аморальное и преступное поведение Саакашвили.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию.

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Грузия и Южная Осетия
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