Названы имена задержанных в США граждан России

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Задержанных Федеральным бюро расследований (ФБР) в США по делу о мошенничестве зовут Максим Суверин, Алексей Ливадный, Кирилл Дедусев, Николай Тупикин и Станислав Лисицкий, заявила РИА Новости представитель американского министерства юстиции Навас Оксман.

По ее словам, среди них есть как минимум четверо граждан России. При этом Суверин был задержан в Бостоне 30 июля, Лисицкий, Тупикин и Ливадный — 1 августа, а Дедусев — 2 августа.

Напомним, ранее в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что в период с 1 по 3 августа сотрудниками ФБР были задержаны четверо российских граждан по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Других подробностей в консульстве не привели, дипломаты держат ситуацию «на особом контроле».

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