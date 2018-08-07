МИД России объявил персоной нон грата торгового представителя Греции

Афины , , 07:19 — REGNUM В качестве ответной меры Москвы на высылку российских дипломатов Афинами из России будут высланы торговый представитель Греции Адамантиос Каритианос и служащий отдела печати и коммуникаций Андреас Такис, сообщила греческая газета Proto Thema.

Кроме этого, по информации издания, запрещён въезд в Россию руководителю политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, являющемуся одним из ближайших соратников министра Никоса Котзиаса.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД России сообщил о вручении послу Греции в МосквеАндреасу Фриганасуноты о «принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан». Какие именно греческие дипломаты будут высланы из России, не сообщалось.

Напомним, 11 июля власти Греции объявили о высылке из страны двух российских дипломатов и запрете не въезд в страну ещё двоим гражданам России — якобы за их попытки вмешательства во внутренние дела страны.

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