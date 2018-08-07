«Пропавший» на неделю Порошенко ездил в ЕС за свой счёт

Киев, , 07:17 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко совершил частный визит в Евросоюз. Поездка продолжалась неделю и была оплачена политиком из своего кармана, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

Отмечается, что Порошенко ездил в ЕС «для проведения ряда встреч». Он находился за пределами Украины с 29 июля по 5 августа 2018 года.

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«Ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

Подробнее о цели визита не говорится. Не отмечено также, какую именно страну посещал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ «потеряли» Порошенко, отмечая, что он не появлялся на публике с 28 июля. Появились предположения, что политик отдыхает в одной из европейских стран.

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