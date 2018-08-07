Сирийские курды готовы помочь Дамаску в борьбе с ИГИЛ*

Дамаск, , 07:34 — REGNUM Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о своей готовности помочь правительству страны в борьбе с террористами, сообщает 7 августа Kurdistan.ru.

Курды имеют достаточный опыт борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовы это продемонстрировать на юге страны.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время активную роль в борьбе с террористами сыграли сирийские курды. Правительство страны даровало им национальную автономию, которую курды хотят сохранить по окончании конфликта.

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