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На время церемонии инаугурации президента Колумбии будут запрещены дроны

Политика

Власти приняли меры безопасности после покушения на лидера Венесуэлы

На время церемонии инаугурации президента Колумбии будут запрещены дроны
Дрон

Богота, 7 августа 2018, 07:27 — REGNUM  В Колумбии запрещено использование дронов во время инаугурации президента Ивана Дуке, передает телеканал N-TV.

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«Вокруг президентского дворца Каса-де-Нариньо запрещено использовать беспилотные летательные аппараты. Эта мера направлена на обеспечение безопасности во время инаугурации нового президента Колумбии», — сообщили власти.

Торжественная церемония инаугурации 42-летнего Ивана Дуке, представителя правой партии «Демократический центр», состоится 7 августа в историческом центре Богототы. Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью двух дронов, нагруженных взрывчаткой.

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