Депутат Якутии заставлял пилотов употреблять с ним спиртное накануне рейса?

Якутск, , 06:29 — REGNUM В гостиничном номере пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии» устроил дебош человек, представившийся депутатом Госсобрания Якутии от «Единой России», заместителем генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе ГУП «ЖКХ Якутии» Юрием Садовниковым. Лётчиков, которым утренним рейсом нужно было везти пассажиров, народный избранник заставлял с ним выпить и не давал им спать. Врио главы республики Айсен Николаев потребовал проверить поведение депутата, а в региональном отделении «Единой России» ему угрожают исключением из партии и её списка кандидатов на выборы в Госсобрание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Видео, на котором человек, похожий на Юрия Садовникова, пытается затеять драку в гостиничном номере, распространяется в соцсетях.

«Откуда ты взялся, депутат?» — парируя удары народного избранника, возмущаются недовольные лётчики.

Айсен Николаев назвал поведение Юрия Садовникова недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника. Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики поручено проверить замдиректора ГУП ЖКХ Якутии и незамедлительно принять в отношении него соответствующие меры.

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В «Единой России» ИА ТайгаПост заявили, что за дискредитацию партии Садовникову грозит исключение из неё, а также отзыв из списка на выдвижение в Госсобрание.

Напомним, Юрий Садовников является не только действующим депутатом Госсобрания Якутии, но и кандидатом «Единой России» по одномандатному округу в новый созыв республиканского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящие депутаты Госсобрания за время работы созыва и без этого скандала очень отличились: неоднократно переголосовывали так, как нужно по лоббируемым правительством вопросам, нарушали регламент, рьяно отстаивали свои интересы и пренебрегали интересами своих избирателей, а двое глав комитетов — Александр Уаров и Дмитрий Саввин — даже стали фигурантами уголовного дела о получении взяток.

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