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Китай призвал все стороны конфликта в Южном Судане скорее восстановить мир

Политика

Китай всячески одобряет мирное соглашение и отмечает, что оно является важным шагом на пути к миру в Южном Судане

Китай призвал все стороны конфликта в Южном Судане скорее восстановить мир
Иллюстрация: DFID — UK Department for International Development
В Южном Судане

Пекин, 7 августа 2018, 05:43 — REGNUM  Китай призвал все стороны конфликта в Южном Судане имплементировать мирный договор, восстановив мир и стабильность в стране как можно скорее, заявила пресс-секретарь МИД Китая во время очередной пресс-конференции, передает 6 августа агентство Синьхуа.

«Мы призываем все конфликтующие стороны Южного Судана имплементировать договор и восстановить мир и стабильного как можно скорее», — заявила пресс-секретарь Хуа Чуньин, отметив, что Китай всячески одобряет мирное соглашение и отмечает, что оно является важным шагом на пути к миру в Южном Судане.

Напомним, что мирный договор о разделении власти и безопасности был подписан 5 августа в суданской столице Хартуме президентом Южного Судана Салвой Кииром, главным лидером оппозиции Риеком Мачаром и представителями других оппозиционных фракций.

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