Якутский парк «Ленские столбы» расширят и придадут ему статус национального

Якутск, , 04:59 — REGNUM Национальный парк «Ленские столбы» будет создан в Якутии в ближайшее время. Постановление правительства РФ об его образовании подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 6 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Площадь нацпарка составит 1,2 млн га. Целью его образования указано сохранение в долинах рек Лена и Буотама природных комплексов и объектов, имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение. Охранять будут 464 вида растений, 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, около 750 видов насекомых и 21 вид рыб, часть из них занесены в Красную книгу. Кроме того, беречь намерены уникальный геологический объект, находящийся на территории парка — Ленские столбы.

В нацпарк будут включены части территории Алданского, Олёкминского и Хангаласского районов Якутии. Сведения об установлении границ национального парка «Ленские столбы» будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости до 1 декабря 2020 года.

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Эвенкийским родовым общинам, которые используют часть территории, попадающей в границы нацпарка «Ленские столбы», разрешено пользоваться необходимыми им землями. В том числе представители коренного малочисленного народа могут продолжать охотится, рыбачить и пасти там оленей при условии, что осуществляться эта деятельность будет природосберегающими способами.

Ускорил принятие решения о создании нацпарка «Ленские столбы» врио главы республики Айсен Николаев, обратившись в июле к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

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«Мы очень рады случившемуся и уверены, что придание статуса национального парка на федеральном уровне позволит привлечь дополнительные ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения и развития уникальной природы Якутии, визитной карточкой которой являются Ленские столбы. Якутия всегда была и остается одним из мировых центров первозданной природы и наши задачи сегодня — сохранить это богатство и подстегнуть интерес туристов со всего мира к нашей республике», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, планы придать существующему в Якутии региональному природному парку «Ленские столбы» статус федерального вызвали в республике волну протеста. Особое беспокойство вызывало то, что на территории нацпарка будут запрещены рубки деревьев, заготовка живицы, промысловые охота, рыболовство и заготовка дикорастущих растений и ряд других видов деятельности.

«Живущий в селе человек не может без ягод, грибов, охотиться тоже надо и так далее. Статус природного парка таких драконовских запретов не делал, и потому людей устраивал. Я уверен, что федерализация — это просто способ отъёма с помощью государственной машины», — высказывал мнение депутат республики Иван Шамаев.

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Он также был удивлён, что нацпарк будет в несколько раз больше существующего природного парка. Если площадь охранной зоны федерального уровня составит 1,2 млн га, то республиканский парк захватывал всего несколько тыс. га леса.

Жители посёлка Тумул в Хангаласском районе, узнав о планах федерализовать «Ленские столбы» жаловались, что их мнения об этом никто не спросил, общественные слушания вопроса должным образом не производились.

«Почему согласие 4-х хангалассцев, которые поставили свои подписи в так называемых «опросах» выдают за мнение жителей всего улуса?», — возмущались люди.