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Свидетель по делу Манафорта признался в совершении противоправных действий

Политика

Он и помогал Манафорту уходить от налогов, и сам воровал деньги у Манафорта

Вашингтон, 7 августа 2018, 04:40 — REGNUM  Рик Гейтс, проходящий по делу главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в качестве свидетеля, на суде заявил о причастности к противоправным действиям, сообщает CNN.

На судебном заседании Гейтс подтвердил, что у Манафорта было 15 зарубежный банковских счетов, о которых не было известно федеральному правительству. При этом Гейтс знал, что подобные деяния незаконны, но не сообщил в компетентные органы об этом «по указаниям Манафорта».

Также Гейтс подтвердил, что он также украл у Манафорта «сотни тысяч долларов», отправляя ему фальшивые квитанции о расходах.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении американским законодательством. Прокурор обвиняет Манафорта в создании многомиллионной схемы ухода от уплаты налогов путем многочисленных переводов денег на офшорные счета.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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