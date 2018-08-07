Медведев: Ситуация в 2008 году с Грузией была лучше, чем сейчас с Украиной

Москва, , 03:56 — REGNUM Кризис в отношениях России и Запада, случившийся после конфликта с Грузией в 2008 году, и кризис после событий на Украине — это две совершенно разные ситуации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант».

Премьер-министр отметил, что в 2008 году страны Запада занимали совершенно иную позицию по отношению к России.

«Если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще», — подчеркнул он.

При этом Медведев отметил, что после войны с Грузией его отношения с тогда президентом США Джорджем Бушем младшим не испортились. По его словам, во время его последнего разговора с Бушем младшим американский президент даже не упомянул ситуацию в Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Медведев заявил, что в августовских событиях 2008 года перед Россией не стояла цель захвата Тбилиси и низвержение тогда президента Грузии Михаила Саакашвили. Основная цель российских войск состояла в прекращении эскалации военного конфликта и обеспечения мира в Закавказье.

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