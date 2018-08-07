Медведев: Цели захватить Тбилиси у России не было

Москва, , 03:38 — REGNUM Перед российскими войсками в 2008 году стояла цель выбить грузинские войска из Цхинвала и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».

"Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить [третьего президента Грузии Михаила] Саакашвили», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что принятое им решение является верным, оно позволило не только уладить ситуацию в Грузии, Осетии и Абхазии, но и наладить диалог с Евросоюзом.

«Если вы помните, в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться», — добавил он.

По его словам, несмотря на давление, комиссия Евросоюза пришла к выводу, что агрессором являлась Грузия.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Медведев заявил: признание независимости Абхазии и Южной Осетии было лучшим выходом после войны с Грузией. По его словам, именно это решение помогло сохранить мир и стабильность в регионе.

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