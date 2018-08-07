Си Цзиньпин призвал равняться на патрульного, до смерти не покидавшего пост

Пекин, , 03:31 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все возможные усилия на воспитание патриотизма и самоотверженности в духе патрульного, который 32 года защищал островной стратегический аванпост, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель Центрального военного совета заявил, что подвиг бывшего милиционера Ван Цзицая на острове Кайшань в провинции Цзянсу на востоке Китая должен быть стать примером для подражания.

Ван решительно защищал свой пост без сомнений и раздумий. Си выразил соболезнования семье Вана и заявил, что те, кто посвящают себя сложным делам в течение долгого времени, как Ван, заслуживают того, чтобы партийные и государственные организации на всех уровнях помогали им преодолевать любые трудности.

Отметим, что Ван начал сработать на острове Кайшань в 1986 году. Вместе с его женой, они посвятили всю их молодость службе на одиноком стратегическом аванпосте в Желтом море. Супружеская пара была награждена наградой «национальный пример для подражания на все времена» в 2014 году. 27 июля Ван умер из-за внезапной болезни на своем посту возрасте 58 лет.