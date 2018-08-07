Честь и тайна? Как поссорились издатель и экс-главред российского Forbes

Москва, , 03:16 — REGNUM Иски в суд на Николая Ускова, бывшего главного редактора Forbes, подал владелец группы Artcom Media Group (ACMG) и издатель журнала Александр Федотов, со ссылкой на Дмитрия Озмана, директора по связям с общественностью ACMG, передает РБК.

По словам Озмана, речь идет о двух исках: один — о разглашении коммерческой тайн, другой — о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Усков был уволен из ACMG в июне — за нарушения трудового контракта и «неудовлетворенность качеством» работы. Однако Усков утверждает, что его уволили за участие в передаче «Особое мнение» («Эхо Москвы»).

По словам Ускова, издатель предложил ему $100 тыс. компенсации, от которой тот оказался и подал к Федотову иск в Пресненский суд Москвы, требуя восстановить его на работе в той же должности. На этом он не намерен останавливаться.

«Предметом других исков к Федотову будет и нарушение закона «О СМИ», невыплаты зарплаты и гонораров и прочее», — сказал Усков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федотов являлся одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак.