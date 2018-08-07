Медведев: Признание независимости Абхазии и Южной Осетии — лучший выход

Москва, , 03:00 — REGNUM После «принуждения Грузии к миру» для сохранения стабильности в Закавказье лучшим выходом было признать независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью корреспонденту «Коммерсанта».

Он подчеркнул, что это был единственно верный шаг при урегулированию ситуации после войны с Грузией. Также Медведев отметил, что это решение поддержал тогда глава правительства Владимир Путин. Также его решение поддержал и Совет безопасности.

«Я подписал соответствующий указ 26 августа 2008 года о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии. И с этого момента для этих территориальных образований началась новая жизнь», — добавил он.

Медведев также заявил, что, несмотря на дискуссии, позиция высшего политического руководства относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии была единой.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Медведев заявил, что в начале своего президентского срока Михаил Саакашвили изъявлял желание дружить с Россией и налаживать диалог с народами, проживающими на территории бывшей Грузинской ССР. Но после консультаций с американскими представителями Саакашвили прервал диалог и приступил к агрессии в Закавказье.

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