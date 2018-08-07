В отеле Каракаса прошли обыски в рамках расследования покушения на Мадуро

Каракас, , 00:45 — REGNUM Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки провели обыски в отеле Pestana в Каракасе в рамках расследования дела о покушении на жизнь президента республики Николаса Мадуро, сообщает газета El Nacional.

Источники газеты сообщают, что из отеля были эвакуированы жители и персонал, а сами входы в здание были заблокированы. Очевидцы также отмечают, что видели у здания фургоны венесуэльских спецслужб. Сообщается, что именно в этом отеле могли находится участники покушения на Мадуро.

Напомним, покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошло 4 августа в Каракасе на церемонии празднования годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Во время выступления президента произошел взрыв беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Силовики закрыли собой Мадуро и увели его с места происшествия. На следующий день МВД Венесуэлы заявило о задержании шестерых подозреваемых по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что к организации покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро причастны США и Колумбия. Он назвал Флориду и Боготу «местами, где плелся заговор».

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