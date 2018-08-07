Американский сенатор: Санкций хочет не Трамп, а демократы

Москва, , 00:41 — REGNUM Члены Демократической партии США настроены на новые антироссийские санкции, в отличие от американского президента Дональда Трампа, заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки (США), на встрече с депутатами Госдумы.

Пол, комментируя ситуацию с расширением санкций, пообещал не голосовать за очередной антироссийский законопроект.

Напомним, в Москве на 7 августа запланирована встреча российских депутатов с Полом. Это будет уже вторая встреча, посвященная международной проблематике, первая состоялась 6 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры с Полом провел депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР). Обсуждалась тема помощи арестованной в США российской гражданке Марии Бутиной.

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