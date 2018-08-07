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В Южной Корее после длительного перерыва стал расти рейтинг президента

Политика

Глава государства по уровню доверия значительно опережает правящую партию

В Южной Корее после длительного перерыва стал расти рейтинг президента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мун Чжэ Ин

Сеул, 7 августа 2018, 00:13 — REGNUM  В Южной Корее, согласно данных социологических исследований, возобновил рост рейтинг одобрения деятельности на посту президента страны Мун Чжэ Ина, сообщает 6 августа Синьхуа со ссылкой на южнокорейскую службу Realmeter survey.

До этого президентский рейтинг снижался в течение шести недель подряд, и обращение этой тенденции вспять отмечено в период с 30 июля по 3 августа, когда проводился очередной еженедельный опрос, в котором приняли участие более 2,5 тыс. респондентов.

Рост рейтинга зафиксирован на отметке в 2,1% при допустимой статистической погрешности в 2%. В абсолютных цифрах уровень доверия к Мун Чжэ Ину остается высоким и составляет теперь более 63%.

Противоположная тенденция падения доверия тем же опросом выявлена по отношению к правящей президентской Демократической партии Республики Корея (ДПРК); уровень доверия к ней за тот же период сократился на 1,2% и в настоящий момент находится на отметке в 42,8%.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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