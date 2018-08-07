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Фронт ПОЛИСАРИО готов сотрудничать с личным посланником генсека ООН

Политика

Власти Западной Сахары выступают за скорейшее осуществление резолюции 2414 СБ ООН

Фронт ПОЛИСАРИО готов сотрудничать с личным посланником генсека ООН
Saharauiak
Бойцы Фронта ПОЛИСАРИО

Тифарити, 7 августа 2018, 00:08 — REGNUM  Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали заявил о полной готовности властей страны сотрудничать с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и его личным посланником Хорстом Кёлером в целях завершения процесса деколонизации в Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, президент САДР выступил за немедленное осуществление резолюции 2414 Совета Безопасности ООН, призывающей к возобновлению прямых переговоров между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко, «добросовестно и без предварительных условий, чтобы положить конец конфликту в Западной Сахаре в соответствии с принципами и Уставом ООН и Учредительным актом Африканского союза».

Брахим Гали также выразил удовлетворение «последовательными, чёткими и ясными решениями Суда ЕС, которые продолжили ряд решений и рекомендаций ООН и Африканского союза, подтверждающих, что САДР и Марокко являются двумя отдельными государствами и никакое соглашение с Марокко не может включать в себя территорию Западной Сахары».

«Решения Суда ЕС ясно подтверждают, что такая практика представляет собой грубое нарушение нашего права на самоопределение», — сказал глава ПОЛИСАРИО, осудив «попытки некоторых сторон в Европейском союзе обойти эти решения в нарушение европейского права, международного права и прав человека».

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Конфликт в Западной Сахаре
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