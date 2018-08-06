Во Франции расследуют появление беспилотника над резиденцией Макрона

Париж, , 23:41 — REGNUM Правоохранительные органы Франции проводят расследование по факту появления беспилотного летательного аппарата над резиденцией президента страны Эммануэля Макрона, передаёт Agence France-Presse.

Глава государства 3 августа прибыл в свою летнюю резиденцию в форте Брегансон на побережье Средиземного моря, где, как ожидается, проведёт двухнедельный отпуск. На территории резиденции в тот же день проходили переговоры Эммануэля Макрона с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщил представитель Елисейского дворца, неизвестный беспилотник был замечен над фортом Брегансон сегодня, 6 августа. Пресс-секретарь не уточнил, были ли аппарат сбит системой ПВО, обеспечивающей защиту резиденции президента, но отметил, что по факту инцидента в настоящее время ведётся расследование.