В Китае готовятся к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Пекин, , 23:34 — REGNUM С визитом в Пекине пребывает председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес; с ней встретился и провел переговоры глава МИД КНР Ван И, сообщает 6 августа Синьхуа.

Отметив особую роль и авторитет ООН как основы международной системы, ядро которой составляют цели и принципы Устава Организации, руководитель китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание собеседницы на необходимость для всех государств-членов ООН соблюдать принципы открытости и содействовать экономической глобализации, устраняя барьеры на пути свободы торговли, а также совместно бороться с протекционизмом.

В ответном слове М. Гарсес выразила благодарность Китаю за последовательную поддержку многостороннего подхода в международных отношениях. Отдельно она затронула китайскую инициативу «Одного пояса и одного пути», подчеркнув ее большое значение для всеобщего глобального развития.

Напомним, что 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.