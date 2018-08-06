Минобороны: В зоне «Идлиб» боевики продолжают провокации

Дамаск, , 23:23 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, сконцентрированные в зоне деэскалации «Идлиб», продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий и обстреливают населенные пункты, заявил 6 августа журналистам начальник российского Центра по примирению сторон Алексей Цыганков.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри и научно-исследовательского центра города Алеппо», — сказал Алексей Цыганков.

Он уточнил, что упомянутые населенные пункты обстреливались в течении дня неоднократно.

Алексей Цыганков подчеркнул, что российский Центр по примирению в очередной раз обратился к главарям вооруженных группировок с призывом встать на путь мирного урегулирования.

Кроме того, начальник Центра сообщил, что за истекшие сутки российские военные раздали жителям населенного пункта Хшам в провинции Дейр-эз-Зор 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны, одну тонну хлеба жителям районов Тарик Гасан и Тарик Телль-Шахиб в городе Алеппо, а российские врачи оказали медицинскую помощь 11 сирийцам, среди которых было четверо детей.

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