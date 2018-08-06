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ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную хуситами

Политика

Повстанцы обстреливают королевство в ответ на агрессию

Эр-Рияд, 6 августа 2018, 23:48 — REGNUM  ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами, сообщает 6 августа Al Arabia.

Ракета проникла в воздушное пространство королевства, после чего была сбита. Хуситы регулярно обстреливают территорию Саудовской Аравии в ответ на агрессию Эр-Рияда в отношении Йемена.

Напомним, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией осуществляет с 2015 года вторжение в Йемен, что привело страну на грань гуманитарной катастрофы.

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