В столице Венесуэлы тысячи людей вышли поддержать президента Мадуро

Каракас, , 22:58 — REGNUM После неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в столице страны Каракасе проходит многотысячный марш в его поддержку, сообщает 6 августа государственный телеканал Венесуэлы.

Марш, который начался в центре столицы Венесуэлы, пройдет к президентскому дворцу «Мирафлорес», где его участников обещал встретить президент Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа во время парада президента Венесуэлы атаковали при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой. В результате были ранены семеро гвардейцев. Президент Мадуро не пострадал.

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