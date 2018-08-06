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ООН приветствовала пересчет голосов в Ираке

Политика

Результаты пока не известны

Багдад, 6 августа 2018, 23:09 — REGNUM  ООН приветствовала пересчет голосов на парламентских выборах в Ираке, сообщает 6 августа Al Arabia.

«Мы очень рады, что данный процесс был завершен, теперь мы ждем, что в стране будет сформировано новое правительство», — заявил посланник ООН в Ираке Элис Уолпол.

Напомним, парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года, однако оппозиционные партии начали утверждать, что на голосовании были допущены серьезные нарушения, что привело к частичному пересчету голосов. Результаты, тем не менее, пока объявлены не были.

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Внутренняя политика Ирака
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