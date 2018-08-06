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В администрации президента Украины рассказали, куда исчез Порошенко

Политика

Сколько должен отсутствовать Порошенко, чтобы «самоустраниться» как Янукович?

Киев, 6 августа 2018, 23:08 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко с 29 июля по 5 августа по частным делам ездил в Евросоюз, заявили в аппарате президента 6 августа, в ответ на запрос издания «Украинская правда».

Чиновники отметили, что поездка финансировалась самим Порошенко, а не за счет государственного бюджета. Они опровергли слухи о том, что Порошенко был на своей вилле в Испании и что он встречался с известными гражданами Украины.

В аппарате президента отказались рассказать, куда поехал Порошенко и чем конкретно он там занимался.

Напомним, политолог Ярослав Макитра случайно сфотографировал Порошенко в одном из киевских ресторанов.

Отдых Порошенко начал вызывать интерес у общественности после новогоднего вояжа на Мальдивы стоимостью $500 тыс.

Читайте подробнее: Порошенко на Мальдивах. Украинцы требуют отчета, как в США

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Политическая жизнь Украины
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