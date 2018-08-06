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Хасан Рухани: доверять Вашингтону нельзя

Политика

Президент Ирана напомнил, кто являлся инициатором проблем, возникших между Ираном и США

Тегеран, 6 августа 2018, 22:22 — REGNUM  В сфере дипломатических отношений доверять Вашингтону нельзя, заявил 6 августа президент Исламской республики Иран Хасан Роухани.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Иран верит в дипломатию, а Вашингтону верить нельзя», — цитирует слова президента Ирана телеканал.

Кроме того, Роухани напомнил, что инициатором нынешней напряженности между двумя странами является именно президент США Дональд Трамп. Поэтому заявления американского президента о якобы готовности к переговорам с Тегераном должны быть подкреплены доказательствами желания начать и вести диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа в США будут восстановлены антииранские санкции. Ранее официальным представителем ЕС было заявлено, что Евросоюз будет блокировать действие санкций.

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Противостояние Ирана и США
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