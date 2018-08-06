Глава собрания депутатов челябинского Озёрска ушёл в отставку

Озёрск, Челябинская область, , 22:17 — REGNUM В южноуральском Озёрске досрочно покинул свой пост глава городского собрания депутатов Олег Костиков. Своё решение он объяснил личными причинами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Официально до сентября он находится в отпуске. Затем депутаты соберутся на свою внеочередную сессию и решат судьбу своего спикера. А пока горсобранием будет руководить депутат Андрей Кузнеченков.

Отметим, Костиков не слагает с себя депутатских полномочий и намерен продолжить работу в местном представительном органе.