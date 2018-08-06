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Глава собрания депутатов челябинского Озёрска ушёл в отставку

Политика

Официально её утвердят в сентябре

Озёрск, Челябинская область, 6 августа 2018, 22:17 — REGNUM  В южноуральском Озёрске досрочно покинул свой пост глава городского собрания депутатов Олег Костиков. Своё решение он объяснил личными причинами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Официально до сентября он находится в отпуске. Затем депутаты соберутся на свою внеочередную сессию и решат судьбу своего спикера. А пока горсобранием будет руководить депутат Андрей Кузнеченков.

Отметим, Костиков не слагает с себя депутатских полномочий и намерен продолжить работу в местном представительном органе.

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Отставки и назначения
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