Латвия: возвращение инквизиции. Россия в поисках концепции «русского мира»

Роман Самарин, , 22:11 — REGNUM

Латвийский сектор социальных сетей гудит, словно улей — русским не до шуток: полиция безопасности Латвии начала натуральный отлов местных правозащитников! Невидимая грань политкорректности трещит по швам, достается всем: «нацистам-латышам», получающим указания от «посла США в Латвии», до нынешнего руководства матушки России, «открыто бросившего своих соотечественников». Если трехмесячное содержание под стражей представителя Штаба защиты русских школ, главы «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко напрягало (а его вина против латвийского государства даже не озвучена), но все-таки давало надежду на справедливое решение вопроса, то задержание активиста Штаба защиты русских школ Ильи Козырева — воспринят русскими латвийцами уже как демонстративный шаг власти, которая дает понять, что, во-первых, она ни перед кем не собирается отчитываться, во-вторых, настроена разбираться с русскими «вшами» решительно.

Другими словами, репрессии на все русское вступили в новую фазу. Оформив свою позицию на законодательном уровне, не теряя темпа, аккурат в канун октябрьских выборов в сейм (что тоже важно), латышская этнократия решила огнем выжигать инакомыслие. Окончательно отвергнув законопроект по автоматическому присвоению гражданства Латвии новорожденным детям неграждан в начале года, весной приняв закон о переходе нацменьшинств к обучению в школах исключительно на латышский язык, к середине лета власть созрела до принятия закона о запрещения учиться на русском языке (даже в частных вузах).

Речь не о чисто финансовых потерях зависимой и слабой в финансовом отношении страны, речь о родном языке каждого третьего гражданина Латвии! Но несмотря на это, несмотря на то, что в 2005-ом году Латвия после десяти лет проволочек все же ратифицировала Рамочную конвенцию по защите национальных меньшинств, обязывающую участников «воздерживаться от политики или практики, направленной на ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, против их воли»), — несмотря на все это — в Европе, как воды в рот набрали! Так почему бы не перейти на личности?! Как в известном кино о Мюнхгаузене: «Сначала намечались торжества, потом — аресты. Потом решили совместить».

И уже просто глуповато не говорить о позиции России. А она есть. Такая, какая есть. Не надо далеко ходить, последнее заявление посла России в Латвии Евгения Лукьянова, как его ни интерпретируй, вызвало изжогу у русских Латвии. Ведь это надо умудриться дать позитивную оценку латвийско-российским отношениям в то самое время, как в Латвии принимаются упомянутые выше поправки к закону о запрете учиться на русском и в школах, и в вузах на русском языке.

Чего мудрить: именно от позиции России в конечном счете зависит и дело Гапоненко, и все прочие дела. Просто нужен пример! Что это за за мода, делать вид не замечать, как «пищит комар»? Чтоб не поймать инфекцию — его нужно прибить!

Обращение к насекомым не метафора речи. Эдвин Шноре, депутат сейма, кавалер ордена Трех звезд, полгода назад назвал русских «вошью, забравшейся в латвийскую шубу». Полиция безопасности Латвии не нашла состава преступления в этих словах. Русская пресса Латвии возмутилась, Россия же, как всегда, промолчала.

Тогда к процессу подключился дружный отряд латвийских историков и творческой интеллигенции. И мозг латвийского писателя и журналиста Дидзиса Седлениекса родил новую мысль. Давайте еще раз вникнем в эти мысли и зададимся вопросом: если это не разжигание национальной вражды, тогда это что?

«Презрительным словом русские — или чуть более толерантным русскоязычные — обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности».

И уточнено, уже без всякой толерантности, чисто для русских:

«У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить».

На днях полиция безопасности отказалась начинать уголовный процесс против писателя-расиста Седлениекса. Вопрос: скажи в Германии писатель-немец подобное о турках? О евреях попробуй кто-нибудь нечто подобное сказать. То есть те же немцы как раз такое и говорили, но потом был Нюрнбергский процесс. Тогда второй вопрос: почему бы России сейчас не привлечь этих говорунов к ответу?

От Европы ждать помощи не приходится. Во-первых, Европа уже не та. Во-воторых. своих проблем хватает. В третьих, даже не потому, что она «такая-сякая-плохая», просто не существует никаких общеевропейских юридических механизмов по привлечению физического лица к уголовной ответственности (кроме преступлений против человечности, геноцида и т.п.).

А вот Россия могла бы наказать писателя Дидзиса Седлениекса. Это расхожее мнение в русской среде латвийцев, такого мнения придерживаются и Владимир Линдерман, латвийский публицист, которого весной этого года охранка Латвии повязала прямо на улице, на глазах людей.

Согласно части 3 статьи 12 Уголовного кодекса РФ, Россия может возбуждать уголовные дела против иностранцев, совершивших преступление вне пределов РФ, если это преступление совершено против Российской Федерации или против российских граждан. Дополнительное условие: если уголовное дело не возбуждено местными правоохранительными органами.

Все условия налицо, говорит Линдерман. Рациональный и абсолютно законный ответ на правовой беспредел латвийских властей в отношении русских латвийцев и граждан России, а последних в Латвии проживает более 50 тысяч. Кстати сказать, буквально несколько дней назад Следственный комитет России возбудил дело против группы прокуроров и судей Литвы (речь идет о незаконном преследовании российских граждан, которые, находясь на службе в Советской армии, принимали участие в литовских событиях 1991-го года).

Таким образом, у России есть совершенно законные основания возбудить против Седлениекса уголовное дело по статье 282 УК РФ: «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Но России всегда не до соотечественников. Что-то пытается сделать Русский Союз Латвии. Как сообщил Regnum его сопредседатель, евродепутат Мирослав Митрофанов, на прошлой неделе на адрес Генерального прокурора Латвии Эрика Калнмейстера международная организация «Права человека без границ» отправила письмо. Обращение подписал директор «Прав человека без границ» Вилли Фотре. Он обращается к Генеральному прокурору с просьбой разъяснить причины ареста, а также обнародовать официальные обвинения, выдвигаемые в адрес Гапоненко под грифом «государственного секрета». В обращении говорится, что Александр Гапоненко никогда не использовал насильственные методы борьбы и не оправдывал их. Как и всякий житель Европейского союза, Александр Гапоненко имеет право на свободу слова. В этой связи директор «Прав человека без границ» призывает латвийскую прокуратуру обнародовать обвинения, выдвинутые против Гапоненко, и освободить его из-под ареста на время следствия.

Не так пессимистично настроена и адвокат Гапоненко г-жа Имме Янсоне. Досудебное содержание под стражей может длиться не более шести месяцев, т. е. в октябре этот срок истекает. Правда, по особому требованию следствия могут добавить еще два месяца. Но Имме Янсоне собирается добиваться освобождения Гапоненко уже на ближайшем заседании, в августе.

В то время как российские правозащитники и правоохранительные органы молчат, латвийский адвокат собирается присовокупить к делу и писателя Седлениекса. На одном из заседаний ее подзащитный заявил: «Меня держат в тюрьме, потому что я — русский». Как сообщила Имме Янсоне,

«после того, как полиция безопасности отказалась начать процесс против писателя Седлениекса, эта фраза не есть некое пафосное заявление, а есть точное определение сути дела. Гапоненко ведь и близко ничего не написал о латышах такого, что Седлениекс написал о русских. И тем не менее, в тюрьме находится Гапоненко, а не Седлениекс. Я буду в суде говорить об этом».

Странно. Мы говорим о простых, но эпохальных вещах. Разве человечество уже не переживало нечто подобное? Сначала кого-то линчуют в средствах массовой информации, потом стали оскорбляют прямо на улицах, потом их избивают на улицах, потом появляются газовые камеры.

А у активиста Штаба защиты русских школ, кандидата в депутаты на предстоящих выборах Ильи Козырева сейчас идет обыск. Давать показания он отказывается. В сентябре на сессии Совета по правам человека ООН им был запланирован доклад о лишении национальных меньшинств Латвии права на образование на родном языке. Скорее всего задержат на двое суток, затем полиция безопасности будет добиваться его ареста в суде. Сценарий опробован.

А в соцсетях соотечественники поминают всуе матушку Россию: «Спасибо РФ за поддержку нашего нацистско-ориентированного режима!»

И где она, концепция «русского мира»?

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