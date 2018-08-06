Новый посол РФ в Молдавии вручил копии верительных грамот в МИД

Кишинёв, , 22:02 — REGNUM Новый посол России в Молдавии Олег Васнецов вручил 6 августа копии верительных грамот генеральному секретарю МИД Молдавии Михаю Кэпэцинэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в молдавском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обменялись мнениями о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений.

Они высказались за активизацию двустороннего диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, и расширения взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Кэпэцинэ пожелал новому послу России успехов в работе, заверив российского дипломата в полной поддержке со стороны молдавского МИД.

В ближайшие дни Васнецов вручит верительные грамоты президенту Молдавии Игорю Додону и официально приступит к исполнению своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент России Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом РФ в Молдавии. Прежний российский посол Фарит Мухаметшин возглавлял дипмиссию в Молдавии с 2012 года. Действие его мандата официально истекло в начале 2018-го, но дипломат исполнял возложенные на него функции до назначения преемника.

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