МИД Британии не подтвердил информацию о запросе на экстрадицию из России

Лондон, , 21:39 — REGNUM В министерстве иностранных дел Великобритании назвали «примером спекуляций» сообщения в СМИ о планах британской прокуратуры направить в Россию запрос о выдаче «подозреваемых» по делу об отравлении в Солсбери.

«Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», — приводит РИА «Новости» комментарий представителя Форин-офиса.

Напомним, ранее сегодня издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности Великобритании сообщило, что Лондон намерен запросить у Москвы экстрадицию двух российских граждан, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

Как передавало ИА REGNUM, в посольстве России в Лондоне данную информацию назвали «очередным вбросом», подчеркнув, что никаких официальных обращений об экстрадиции от британской стороны до настоящего времени не поступало.