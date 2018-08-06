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МИД Британии не подтвердил информацию о запросе на экстрадицию из России

Политика

Британские СМИ сообщили о намерении Лондона запросить у Москвы экстрадицию двух граждан России в рамках дела Скрипалей

Лондон, 6 августа 2018, 21:39 — REGNUM  В министерстве иностранных дел Великобритании назвали «примером спекуляций» сообщения в СМИ о планах британской прокуратуры направить в Россию запрос о выдаче «подозреваемых» по делу об отравлении в Солсбери.

«Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», — приводит РИА «Новости» комментарий представителя Форин-офиса.

Напомним, ранее сегодня издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности Великобритании сообщило, что Лондон намерен запросить у Москвы экстрадицию двух российских граждан, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

Как передавало ИА REGNUM, в посольстве России в Лондоне данную информацию назвали «очередным вбросом», подчеркнув, что никаких официальных обращений об экстрадиции от британской стороны до настоящего времени не поступало.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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