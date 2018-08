«Мюллеризм» — как показатель политизации судебной системы США

Фёдор Яковлев, , 23:31 — REGNUM

Специальный прокурор (Special Counsel for the U. S. Department of Justice) Роберт Мюллер (Robert Mueller), назначенный 17 мая 2017 года заместителем генерального прокурора США Родом Розенстейном (Rod Rosenstein) для проведения расследования предполагаемого участия президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и членов его избирательной команды в таком же предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, на втором году своего расследования активизировал свои намерения допросить российского миллиардера, владельца холдинга Crocus Group Араза Агаларова (Араз Искендер оглы Агаларов), занимающего в 2018 году 54-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России, который был партнёром Трампа по проведению конкурса «Мисс Вселенная» («Miss Universe») в 2013 году Москве в Crocus City Hall, и его сына Эмина Агаларова, российского певца и первого вице-президента Crocus Group. О намерении Мюллера американский адвокат Агаларовых Скотт Балбер (Scott Balber) 02 августа с.г. сначала сообщил американскому телеканалу NBC, а затем, в этот же день, в интервью американскому телеканалу CNN. Пресс-секретарь Мюллера, как обычно, от комментариев телеканалам отказался.

Формально основанием для такого желания является расследование Мюллером обстоятельств встречи 09 июня 2016 года Дональда Трампа-младшего (Donald Trump Jr.) с российским адвокатом Наталией Весельницкой в Trump Tower, о которой 09 июля 2017 года сообщила The New York Times. Внимание расследователей привлекли е-мейлы живущего в США британского продюсера и руководителя британской PR-компании «Oui 2 Entertainment» Роба Голдстоуна (Rob Goldstone) Трампу-младшему, в которых 03 июня 2016 года было написано, что «коронованый прокурор России» («The Crown Prosecutor of Russia») сегодня утром встретился с Аразом и в ходе встречи предложил предоставить штабу Трампа некоторые официальные документы и информацию, которые будут изобличать Хиллари и её отношения с Россией и будут очень полезны вашему отцу. Это очевидно очень важная и чувствительная информация, но это часть поддержки Россией и её правительством господина Трампа, которому помогали Араз и Эмин». Немного позже Голдстоун также написал, что Эмин рекомендовал встретиться по этому поводу с «российским правительственным адвокатом» («Russian government attorney»).

Встреча состоялась, но поскольку никакого компромата на Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) у Весельницкой не было, то, естественно, ничего никому и не передавалось. Но ни это, ни то, что Весельницкая не являлась «российским правительственным адвокатом» в данном случае было неважно. Важным стало то, что Трамп-младший, исходя из содержания е-мейлов Голдстоуна, согласием на встречу с Весельницкой подтвердил свою готовность принять помощь от российского правительства в политической борьбе против Х. Клинтон за пост президента США. Никакого криминала в этом, конечно, нет, скорее, как написал по этому поводу издатель и редактор журнала The American Conservative Роберт Мерри (Robert Merry): «С нравственной точки зрения это было проявление неразборчивости. Но что еще хуже, это была невероятная глупость», но основание для вывода о том, что раз был готов, значит принимал, а то, что Трамп-младший в этом пока не признался, свидетельствует только о его нечестности, было получено.

Следующим шагом было необходимо доказать, что встреча Трампа-младшего с Весельницкой для получения компромата от российского правительства на Х. Клинтон состоялась с ведома Трампа-старшего, и, в случае хотя бы малейшего подтверждения этого предположения, миссия Мюллера по данному эпизоду была бы успешно выполнена. Хотя со стороны Трампа-старшего, даже если бы это было и так, это тоже не криминал, а всего лишь, хотя и существенные, но исключительно моральный и политический факторы, которые вполне могли бы стать не более, чем объектом расследования парламентских комитетов с последующим, максимум, упрёком в неразборчивости средств для победы в президентской гонке. Тем не менее, обстоятельства этой встречи до настоящего времени расследует спецпрокурор, назначенный, вопреки законодательству США для расследования несуществующего уголовного дела, что даже особо отметила в мае 2017 года в интервью ведущей FOXNews Марте МакКаллум (Martha MacCallum) профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли (Jonathan Turley): «Никто ещё не объяснил мне, какое основное преступление будет расследовано в отношении российского влияния. Я не вижу преступления, поэтому не вижу, как оно замыкается на Трампе». Этого «преступления», собственно, и до сих пор никто в упор не видит, несмотря на все усилия Мюллера и антитрамповских СМИ по доказыванию недоказуемого.

Пожалуй, самое занимательное в этой встрече, это процесс её организации, — по словам Трампа-младшего, встреча была организована по просьбе Эмина Агаларова при посредничестве их общего знакомого пиар-агента Голдстоуна, что подтверждается е-мейлами. Эмин Агаларов от комментариев отказался, Весельницкая утверждала, что не она, а ей предложили встретиться с американцами. Араз Агаларов 11 июля 2017 года в интервью российской радиостанции BFM сказал: «Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чём тут Хиллари Клинтон? Я не знаю». А в самой встрече по передаче «информации от российского правительства», кроме Трампа-младшего и Весельницкой, участвовало ещё шесть (!) человек, что само по себе для встречи с целью передачи компромата такого уровня является сверхабсурдным, — два со стороны Трампа-младшего, — муж Иванки Трамп (Ivanka Trump) Джаред Кушнер (Jared Kushner) и бывший в то время главой избирательного штаба Трампа Пол Манафорт (Paul Manafort), и четыре со стороны Весельницкой, — Голдстоун, вице-президент Crocus Group Ике Кавеладзе (Irakly «Ike» Kaveladze), американский лоббист и директор вашингтонского аналитического центра «Международный евразийский институт экономических и политических исследований» («International Eurasian Institute for Economic and Political Research») Ринат Ахметшин (Rinat Akhmetshin) и переводчик, экс-сотрудник госдепартамента США Анатолий Самочорнов (Anatoli Samochornov). Самочорнов, кстати, сразу отказался от любых комментариев по поводу встречи, сославшись на соглашение о неразглашении («non-disclosure agreement»), подписанное им, как профессиональным переводчиком, а Манафорт, сделавший запись всей беседы на свой мобильник и сохранивший эту запись, незамедлительно предоставил её Мюллеру.

Скотт Балбер в нескольких интервью CNN уже в июле 2017 года информацию о том, что Эмин просил Голдстоуна организовать встречу Трампа-младшего и Весельницкой подтвердил, а вот всю остальную информацию, которая была в е-мейлах категорически опроверг, заявив, что «это просто неправда и всё это выдумано», а «единственная цель встречи состояла в том, чтобы Наталия поговорила об «Акте Магнитского», сказал, что «никогда не было разговоров между Агаларовым и российскими прокурорами или российским правительством о Хиллари Клинтон или кампании в США. Этого не произошло» и подробно прокомментировал ситуацию: «Роб Голдстоун, как известно, музыкальный пиарщик. Он не имеет отношения к политике, он не адвокат. Мы подозреваем, что он пытался угодить своему клиенту и представить адвоката Весельницкую в выгодном свете, но он прыгнул выше головы и сказал вещи, которые мы считаем глупыми и, конечно, ложными. Давайте вообще остановимся на секунду и представим: между Трампом и Агаларовыми имеются отношения, начавшиеся еще во времена проведения конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Но нам предлагают поверить, что российский прокурор поговорил с мистером Аразом Агаларовым, который попросил своего сына поп-звезду обратиться к своему пиарщику, чтобы тот позвонил соратникам Трампа? Это просто выдумки».

Тем не менее, несмотря на эти «выдумки», Трамп-младший 07 сентября 2017 года в течение 5 часов в закрытом от прессы режиме рассказывал о своей встрече с Весельницкой представителям юридического комитета Сената США. Но, поскольку в США все самые «секретные секреты» в случае необходимости сливаются в СМИ раньше, чем успевают высохнут чернила, которыми пишется гриф «Top secret», то уже в тот же день 07 сентября The New York Times в своей статье вовсю цитировала выступление Трампа-младшего, указав, что «копию заявления Трампа-младшего» («copy of Trump Jr’s statement») она получила?! Естественно, сенаторы-демократы остались крайне неудовлетворены ответами Трампа-младшего, отрицавшего сговор с российским правительством и то, что встреча состоялась с ведома Трампа-старшего, и потому заявили, что Трамп-младший останется персоной, представляющей интерес для следствия.

11 августа 2017 года созванное Мюллером «большое жюри» (коллегия присяжных от 06 до 23 человек, обычная коллегия или «малое жюри» — до 12) несколько часов допрашивало проживающего в США с 1994 года гражданина США (с 2009 года) и РФ Ахметшина, который узнал о встрече только за несколько часов до неё, когда Весельницкая попросила его на ней присутствовать, и потому ему пришлось появиться на этой сугубо официальной встрече… в джинсах и футболке. Дело в том, что Весельницкая и Ахметшин от имени зарегистрированного в США фонда Human Rights Accountability Global Initiative Foundation (HRAGIF) лоббируют отмену принятого в США в 2012 году «Акта Магнитского» («Magnitsky Act», — «Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012») и потому заинтересованы во встречах с влиятельными в США лицами, чем и была обусловлена с их стороны встреча с Трампом-младшим. Был также допрошен по поводу этой встречи ещё один лоббист HRAGIF, — Роберт Аракелян (Robert Arakelian), который, как и пресс-секретарь Мюллера, отказался от комментариев. Сама Весельницкая уже 02 августа дала интервью американскому телеканалу NBC, после чего, видимо, потеряла интерес для Мюллера, поскольку в его планы абсолютно не входит, чтобы она в течение нескольких часов рассказывала его «большому жюри» о необходимости отмены «Акта Магнитского», а ни о чём другом, судя по её многочисленным интервью, она и не может говорить, поскольку на встрече с Трампом-младшим она тоже об этом говорила. К тому же, Весельницкая ещё в 2017 году отправила в конгресс США свои письменные показания, касающиеся её встречи с Трампом-младшим, а 26 марта 2018 года в ходе встречи в Берлине с тремя представителями комитета по разведке Сената США снова их продублировала.

Однако, несмотря на то, что за более года расследования все обстоятельства этой встречи изучены, что называется, вдоль и поперёк, никаких реальных доказательств участия Трампа и членов его избирательной команды в таком же предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году так и не обнаружено, Мюллер не случайно в настоящее время активизировал свои попытки допросить Агаларовых. И поскольку самым «убедительным доказательством» в расследовании Мюллера по-прежнему служит произнесённая Х. Клинтон 11 сентября 2017 года в эксклюзивном интервью для USA Today фраза, что у неё «no doubt» («нет сомнений») в том, что Путин хотел, чтобы она проиграла, и хотел, чтобы Трамп победил, а команда Трампа и другие помощники очень усердно поработали, чтобы скрыть свои связи с русскими, а это «убедительное доказательство» в виде словосочетания «no doubt» повторяли также словно некую мантру, такие американские высокопоставленные официальные лица, как экс-директор ФБР Джеймс Коми (James Comey), нынешний посол США в РФ Джон Хантсман (Jon Huntsman) и т.д., то будет вполне оправданно, если это «убедительное доказательство» будет применено и для характеристики действий Мюллера.

Поэтому, «no doubt», что выманивание Агаларовых в США под предлогом допроса по обстоятельствам встречи на которой они не присутствовали, на самом деле преследует цель их последующего ареста, что является частью определённого плана по использованию Агаларова-старшего для доказывания участия Трампа в предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Во-первых, все необходимые сведения от имени Агаларовых по поводу организации этой встречи предоставил и даже публично их американский адвокат Бальбер, но, если так уж необходимы личные показания Агаларовых, то допросить их можно либо в Москве, либо в нейтральной стране при условии правительственных гарантий этой страны, что им не будут препятствовать в возвращении в Россию после окончания допроса, либо в режиме видеоконференции. И если первые два варианта могут не устраивать по причине нежелания членов «большого жюри» выезжать из США, то третий вариант для «большого жюри» вполне приемлем. Кроме того, рядом с Агаларовыми во время их допроса в режиме видеоконференции в Москве вполне могут находиться два-три представителя «большого жюри», чтобы полностью исключить возможность давления на Агаларовых или участия каких-либо посторонних лиц с российской стороны.

Но такой вариант Мюллера не устроит, и не только потому, что при допросе в режиме видеоконференции Агаларовых нельзя будет арестовать. Не менее важным является то, что содержание допросов «большого жюри» не подлежит разглашению до момента открытых судебных слушаний, а если до таковых расследование не доходит, то оно так и остаётся секретным, а в случае с допросом Агаларовых в режиме видеоконференции, содержание допросов вполне может стать достоянием публики, которая воочию увидит не только то, «no doubt», какие идиотские вопросы задаёт это «большое жюри», но и то, что оно, «no doubt», занимается не столько выяснением обстоятельств предполагаемого участия Трампа и членов его избирательной команды в таком же предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сколько тупо собирает компромат на допрашиваемых и пытается их вынудить дать необходимые Мюллеру сведения для доказывания участия Трампа в предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Наглядным показателем организации такого давления, в том числе с участием ФБР, служит пример экс-адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen), с 2007 года являющегося сотрудником Организации Трампа (The Trump Organization), членом совета директоров Trump World Tower Condominium Board и Trump Park Avenue Condominium Board.

В сентябре 2017 года он опубликовал заявление, в котором чётко указал: «Учитывая мою близость к президенту Соединенных Штатов в качестве кандидата, позвольте мне также сказать, что я никогда ничего не видел — ни малейшего намека ни на что, — чтобы продемонстрировало его участие в вмешательстве России в наше избрание или в любом виде российского сговора».

Однако, после проведённых ФБР в апреле 2018 года обысков в его офисе, доме и гостиничном номере, у Коэна, «no doubt», резко улучшилась память и он моментально «вспомнил», что Трамп-старший был осведомлён о встрече Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта с Весельницкой?!

Правда, несмотря на изъятое во время обысков большое количество документов и даже личную переписку Коэна с Трампом, а также переданные позже Коэном ФБР более 100 записей разговоров с Трампом, которые он делал без ведома Трампа, никаких доказательств, того, что Трамп-старший знал об этой встрече нет. Зато многое объясняет сделанное Коэном в конце мая 2018 года заявление, что если ему нужно будет выбирать между верностью президенту США Дональду Трампу и своей семьей, он выберет семью. Как и возмущение адвоката Коэна Стивена Райана (Stephen Ryan) по поводу того, что «обыск закончился изъятием защищенной законом переписки между адвокатом и его клиентом» (обозначенной, как «адвокат-клиент» («attorney-client»), которую согласно ордеру на обыск агенты ФБР права изымать не имели, что «no doubt», позволяет с полным основанием говорить о существовании в США «мюллеризма"("muellerism»), т. е. , политического произвола с использованием правоохранительной и судебной систем США.

Особый цинизм этому явлению придаёт то, что этот политический произвол с использованием правоохранительной и судебной систем США фактически осуществляется против действующего президента США?!

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ещё 26 марта 2017 года в эфире нью-йоркской радиостанции WNYM (970 kHz) бывший заместителем директора ФБР во время президентства Билла Клинтона (William «Bill» Clinton) Джеймс Коллстром (James Kallstrom) обрисовал ситуацию достаточно ясно: «У нас имеется пятая колонна, сплочённо выступающая против нашего президента, против нашей культуры и американской морали. И это возмутительно. Люди Клинтонов не уходят, они не уходят, пока их не выводят из здания принудительно, потому что эта группа является частью этой пятой колонны, их надо выбивать динамитом. Они собираются сделать всё возможное, чтобы создать администрации Трампа максимум трудностей. Обама передал Трампу корзину ручных гранат с вытянутыми предохранителями».

Ситуацию не меняет даже то, что в настоящее время ФБР вместо Джеймса Коми (James Comey) возглавляет Кристофер Рэй (Christopher Wray), кандидатуру которого предложил сам Трамп, охарактеризовав его при этом, как «безукоризненно квалифицированного человека», который будет служить «жестоким опекуном закона и модели целостности»?!

Точно так же, абсолютно «no doubt», что частью определённого плана является публикация 08 июля с.г. в журнале New York Magazine пространной статьи с интригующим подзаголовком («Правдоподобная теория ошеломляющего сговора» — «A plausible theory of mind-boggling collusion»), в которой высказано предположение о возможной вербовке Трампа КГБ ещё во время его пребывания в Москве в 1987 году, и, соответственно, «захвате американского правительства бывшим агентом КГБ» («hijacking of American government by a former KGB agent»), что является примером заведомой абсолютной лжи или беспросветной глупости, но «no doubt», что американский обыватель (он же избиратель), давно приученный американскими СМИ к фейковым новостям, эти измышления вполне может воспринять, как нечто реальное. Но, в июне 2010 года в США сбежал заместитель начальника 4-го (американского) отдела Управления «С» (нелегальная разведка) Службы внешней разведки России полковник Александр Потеев, сдавший за время своего сотрудничества с американскими спецслужбами абсолютно всю российскую, в том числе существовавшую ещё с советских времён, агентуру в США, с которой американцы окончательно разобрались сразу после его побега ещё в том же 2010 году. Так что, после побега Потеева все опусы с предположениями о возможной вербовке Трампа сотрудниками КГБ в 1987 году можно сочинять либо по причине тотальной глупости, либо… за очень хорошие деньги и с определённой целью.

Но, и также «no doubt», что с помощью этой статьи, поскольку встреча Трампа-младшего с Весельницкой в ней тоже упомянута, выстраивается замечательная картинка в которую прекрасно вписывается Араз Агаларов, связь которого с российскими госструктурами и даже непосредственно с Путиным «no doubt» совершенно очевидна, поскольку его компании неоднократно получали крупные строительные заказы от государства. Например, в 2009 году в то время премьер-министр Владимир Путин лично подписал постановление, по которому ЗАО «Crocus International» было назначен подрядчиком для выполнения работ по строительству объектов Дальневосточного федерального университета, на базе которого в 2012 году состоялся саммит АТЭС. Более того, после окончания строительства компания в 2015 году получила по решению Арбитражного суда Москвы ещё и компенсацию в размере 1,1 миллиарда рублей, поскольку «Crocus International» предоставила документы, согласно которым для завершения строительства ей пришлось дополнительно потратить свои собственные средства. Построил «Crocus International» и стадионы в Калининграде и Ростове к чемпионату мира по футболу-2018, строительство которых было доверено, как и Агаларову, «no doubt», только самым приближённым к Путину бизнесменам, — Дмитрию Пумпянскому, Геннадию Тимченко и Рустаму Минниханову.

И, естественно, «no doubt», что содержание Араза Агаларова в американской тюрьме будет похлеще, чем у арестованного 15 июня с.г. Манафорта, которому суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, поскольку Мюллер обвинил его в давлении на свидетелей. Адвокат Манафорта Кевин Даунинг (Kevin Downing) правда призвал судью отказать «этому топорному трюкачеству спецпрокурора», которое, по словам адвоката, основано только на нескольких смс и телефонном разговоре, длиной в 84 секунды и добавил, что Манафорт к тому же не мог знать, кого вызовут давать показания на его процессе, и потому его нельзя обвинять в попытке повлиять на свидетелей. Прокуроры же в ответ заявили, что контактируя с этими лицами, Манафорт пользовался шифрующими текст приложениями, следовательно обязательно делал что-то незаконное. Естественно, как всегда, основное доказательство — «no doubt».

Содержанием в тюрьме Манафорта пришлось возмутиться 01 августа с.г. в своём Twitter даже Трампу: «Обратимся к истории. К кому относились хуже — легендарному боссу мафии, убийце и «врагу общества номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем? Где русский сговор?»

Впрочем, это неудивительно, поскольку Мюллер с самого начала своего расследования использовал против Манафорта и его жены самые жёсткие приёмы запугивания и устрашения, что наглядно продемонстрировала процедура обыска 26 июля 2017 года в доме Манафорта, когда в буквальном смысле слова вломившиеся к Манафорту 12 агентов ФБР разбудили его с женой в 06 часов утра в их спальне и в течение 10 часов обыскивали кондоминиум Манафорта размером 1600 кв. футов (148,6 кв. метра), состоящий из трёх спален и гостиной?! При этом они действовали по ордеру на обыск «без стука» («no-knock warrant»), который позволяет не только не предупреждать, но даже взламывать двери обыскиваемых, что они и сделали, а жену Манафорта, — Кэтлин (Kathleen Manafort) даже обыскали на предмет наличия оружия?! А то, что обыск длился 10 часов, свидетельствует, «no doubt», отнюдь не о его «тщательности», просто обыскиваемые в это время должны были находиться в наручниках. Как себя чувствовала закованная в наручники Кэтлин Манафорт, а, соответственно, и Пол Манафорт, глядя на свою жену в наручниках, объяснять не надо.

В ходе обыска агенты изъяли ряд документов, которые, как и при обыске Коэна, согласно ордеру на обыск права изымать не имели. Затем, по требованию юридической компании, эти документы вернули, фактически признав нарушение, но ведь с содержанием-то всё равно ознакомились, да и не факт, что не сняли копии. И это были как раз те материалы по подготовке Манафорта с участием своего адвоката к показаниям в комитете по разведке Сената США о совместной с Трампом-младшим встрече с Весельницкой, которые он давал накануне обыска 25 июля, и показаниям в юридическом комитете Сената, которые он должен был давать 26 июля в день обыска. Эти документы, видимо, и были основной целью обыска, поскольку уж очень важным для Мюллера является вопрос доказывания того, что Трамп-старший знал об этой встрече и предварительных предложениях в процессе её организации.

И в таких методах следствия первого в истории США сугубо «политического спецпрокурора» нет ничего удивительного, — несмотря на то, что формально Мюллер значится республиканцем, есть обстоятельство, очень тесно связывающее его с демократами и лично экс-президентом Бараком Обамой (Barack Obama), который, ввиду того, что по действующему законодательству директор ФБР может занимать свой пост не более 10 лет, попросил Конгресс принять закон, позволивший бы продлить срок полномочий Мюллера ещё на два года и такой закон был принят. А 04 сентября 2013 года, после эксклюзивного 12-летнего пребывания во главе ФБР, Мюллер передал этот пост Джеймсу Коми. Так что, «no doubt», абсолютно не исключено, что сейчас для Мюллера просто пришло время отблагодарить Обаму усердным расследованием, даже совсем не тех обстоятельств, для расследования которых его формально назначили согласно официальной версии приказа Розенстейна. Потому и показательный арест Манафорта 15 июня с.г. прямо в зале суда на глазах жены не стал исключением из применяемых к Манафорту приёмов в расследовании Мюллера, что «no doubt», является ещё одним доказательством существования в США оголтелого «мюллеризма». И «no doubt», что Мюллер, если бы только мог, упёк бы Манафорта даже в тюрьму Гуантанамо (Guantanamo), чтобы можно было применить к нему более широкий арсенал пыток, и не только морального плана.

Что касается вопроса Трампа о том, — «Где русский сговор?», то он отнюдь не риторический, поскольку обвинения Манафорту связаны с его финансовой деятельностью и собраны Мюллером в сотрудничестве с генеральным прокурором Нью-Йорка Эриком Шнейдерманом (Eric Schneiderman) или говоря другими словами, «no doubt», что в настоящее время Мюллер пытается принудить Манафорта заставить дать показания на Трампа, используя материалы Шнейдермана, с которыми тот в обычной ситуации, «no doubt», в суд даже не сунулся бы, зато «под крышей» Мюллера есть шанс о них в суде хотя бы поговорить, не говоря уже о том, чтобы посмаковать их в антитрамповских СМИ, пока эти материалы служат предлогом для содержания Манафорта в тюрьме. Описывая сотрудничество Мюллера с Шнейдерманом, американское издание Politico ещё в 2017 году указало, что это может потенциально предоставить Мюллеру дополнительные рычаги, чтобы заставить Манафорта сотрудничать в более широком расследовании кампании Трампа, а агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что команда Мюллера надеется склонить Манафорта к сотрудничеству с целью получения от него показания на других участников кампании Трампа, отметив при этом, что это обычная практика американских следователей в делах с несколькими подозреваемыми.

Поэтому Агаларовым, чтобы не попасть под жернова «мюллеризма», желательно не только не соглашаться на допрос в США, но и не выезжать в государства-марионетки США, в которых их могут по запросу США запросто задержать, а затем по решению местного суда в те же США экстрадировать. Это особо касается Эмина Агаларова, который может просто не вернуться с гастролей, а после его ареста старший Агаларов, как отец, поедет сдаваться в США сам. Как показывает печальная судьба некоторых россиян, отдельные из которых уже успели получить немаленькие сроки, такая схема работает безотказно. И ничего предосудительного американское чиновничество в этом не видит, чему свидетельство интервью сенатора от штата Алабама Джон Нили Кеннеди (John Neely Kennedy) и, «no doubt» страстного приверженца «мюллеризма», который в интервью корреспонденту «Ъ» Елене Черненко преспокойно заявил по поводу отсутствия доказательств вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году: «Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США, с тем чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть». Каким образом американская судебная система в условиях «мюллеризма» добывает эти «доказательства вины», хорошо видно на примере Коэна, Манафорта и узников Гуантанамо.

Следует также отметить, что все вопросы, которые согласно приказу о его назначении Мюллер должен расследовать, уже давно расследованы и, судя по отсутствию до настоящего времени уголовных дел по цели расследования, никакого «сговора"("collusion») не обнаружено. Все «результаты» сотен допросов и затребования миллионов (!) страниц документов (только Белый дом предоставил Мюллеру около полутора миллионов внутренних документов администрации Трампа), это признание во лжи федеральным дознавателям со стороны экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна (Michael Flynn) и третьестепенного советника избирательного штаба Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса (George Papadopoulos), признание экс-замглавы этого штаба Рика Гейтса (Richard «Rick» Gates) в финансовых нарушениях, не имеющих никакого отношения к избирательной кампании Трампа и два суда в отношении Манафорта за старые финансовые нарушения. В сговоре с Россией никого из них даже не обвиняли. Особо никчемно результаты расследования Мюллера выглядят на фоне ареста 16 июля с.г. в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, фабула обвинения которой, изложенная в 17-страничном аффидевите специального агента ФБР Кевина Хелсона (Kevin Helson), вполне может служить основой для обвинения российской стороны во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в пользу Трампа. Одна только статья Бутиной под названием «Медведь и Слон» («The Bear and the Elephant», — слон является символом Республиканской партии США), опубликованная 12 июня 2015 года в американском издании National Interest чего стоит! Но это результаты расследования исключительно ФБР, к которому Мюллер не имеет никакого отношения.

Однако Мюллера это не смущает, поскольку в силу сложившихся обстоятельств он проводит своё, с позволения сказать, расследование в условиях полной бесконтрольности! Генеральный прокурор Джефф Сешнс (Jefferson «Jeff» Sessions) во время избирательной компании входил в число советников кандидата в президенты Дональда Трампа и потому не может контролировать расследование Мюллера предполагаемого участия Трампа и членов его избирательной команды в предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году вследствие «конфликта интересов», как заинтересованное лицо, поэтому и Мюллера назначал спецпрокурором заместитель Сешнса Розенстейн. Но Мюллер после своего назначения допросил Розенстейна в рамках расследования обстоятельств увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми, после чего контролировать расследование Мюллера Розенстейн тоже больше не может вследствие возникшего после допроса всё того же «конфликта интересов». Мюллер, в свою очередь, формально не может вести своё расследование без контроля со стороны минюста, поскольку некоторые вопросы расследования должен согласовывать с минюстом, но на практике, тем не менее, ведёт.

По этому поводу профессор Джонатан Терли ещё 08 августа 2017 года в издании The Hill саркастически заметил: «Бывают случаи, когда многофункциональность — это талант, но играть роль следователя и свидетеля не является одним из них» и указал, что в данном случае имеется «конфликт интересов» в результате которого для Розенстейна «пришло время взять самоотвод» («It's high time Rod Rosenstein recuse himself»), сославшись при этом на стандарты этического поведения для госслужащих (5 CFR 2635.502) в соответствии с которыми «когда работник определяет, что обстоятельства заставляют разумного человека со знанием соответствующих фактов подвергнуть сомнению его беспристрастность в этом вопросе, работник не должен участвовать в этом вопросе». Но Розенстейн самоотвод так и не взял, а Трамп, несмотря на явную абсурдность ситуации и свою крайнюю заинтересованность в приходе на место Розенстейна другого человека, который в случае беспристрастности вполне мог бы акцентировать внимание на отсутствии результатов работы Мюллера по основной цели расследования, уволить Розенстейна не может, поскольку будет незамедлительно обвинён в том, что уволил его за то, что он назначил спецпрокурора, чем в очередной раз «воспрепятствовал расследованию».

Популярный американский колумнист, еженедельные колонки которого перепечатываются примерно в 400 изданиях во всём мире, Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer) 20 июля 2017 в программе «Tucker Carlson Tonight» на телеканале «Fox News» весьма пророчески предрёк расследованию Мюллера перспективу стать «fishing expedition» (прим. «рыболовная экспедиция», — идиома означающая расследование, начатое для поиска доказательств не по декларируемой цели расследования, а что удастся «поймать», как на рыбалке), что прошедшее с начала расследования время весьма убедительно подтвердило. Принципиально, при наличии у Трампа определённого опыта либо наличия в его нынешней президентской команде хотя бы одного толкового советника реально желающего Трампу помочь, расследование Мюллера можно было бы прекратить, максимум, в течение полугода, но поскольку ни первого, ни второго не наблюдается даже в ближайшей перспективе, поскольку, как точно заметил по этому поводу ещё в июле 2017 года эксперт Global Policy Institute Мартин Сифф (Martin Sieff): «стало совершенно ясно, что Трамп не имеет представления о том, как выбирать и обеспечивать свою администрацию теми людьми, которые разделяют его видение», то нынешняя ситуацию вполне можно охарактеризовать слегка перефразированными словами известной песни группы «Queen» — «Muellerism Must Go On».