Японская дипломатия явно перебарщивает с протестами

Анатолий Кошкин, , 22:03 — REGNUM

Откровенно говоря, комментировать очередной дипломатический протест японского правительства Москве не хотелось. Уж больно это стало рутинным и, да простят меня японские руководители, даже похожим на фарс. Или на «последнее 723-е китайское предупреждение».

Для молодых читателей поясним, что в 50 — 60-е годы прошлого столетия американские авиация и флот постоянно нарушали воздушное и морское территориальное пространство непризнанной Вашингтоном Китайской Народной Республики. Не имевшие возможности пресекать эти разведывательные полеты и заходы кораблей США китайские власти тщательно их фиксировали и по дипломатическим каналам направляли «предупреждения» американской стороне. Все эти предупреждения нумеровались. Число же их насчитывало сотни. По существующим данным, на конец 1964 года таких предупреждении было более 900.

В русском языке слова «последнее китайское предупреждение» в те годы стало шутливым выражением, означавшим бесплодные предупреждения «на словах», при невозможности каких-либо действий. Конечно, это походит на шутку, но ведь японское правительство отнюдь не шутит, а своими протестами всерьез раз за разом объявляет и предупреждает, что считает южно-курильские острова японскими и, по сути, запрещает какую-либо деятельность российских властей на них, особенно военную.

Вот и на этот раз поводом для протеста Токио использовал запланированное и объявленное заранее размещение на русском курильском острове Итуруп российских истребителей СУ-35С, которые заступили здесь, как сообщается, на опытно-боевое дежурство. Что, понятное дело, никак не может угрожать Японии. Но дело, конечно, не в угрозе, а в том, что японское правительство в принципе не позволяет военную деятельность на южных Курилах, включая рутинные учения, передвижения, замену техники. Все это в последнее время встречается в штыки и сопровождается официальными протестами, что, прямо скажем, девальвирует смысл и значимость такого дипломатического демарша. Тем более в ситуации, когда внешнеполитическое ведомство нашей страны прямо заявляет, что принимать японские протесты по поводу Курильских островов больше не будет, ибо считает южные Курилы неоспоримо территорией РФ. Но, японское правительство, похоже, пропускает это мимо ушей и с упорством, переходящим в упрямство, требует от Москвы продолжения переговоров о «возвращении» Курил. Уповая при этом на якобы «особое понимание японской позиции» президентом РФ Владимиром Путиным. А потому оставляет дверь в зал переговоров открытой.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в Японии «с прискорбием встретили сообщения о том, что Россия разместила Су-35 на острове Итуруп. Подобные действия идут вразрез с позицией Японии. Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сообщил, что протест был направлен в российский МИД через посольство в Москве 3 августа. Вместе с тем Суга отметил, что произошедшее не помешает продолжению диалога о принадлежности нескольких островов Курильского архипелага, среди которых и Итуруп».

И еще. На днях немало был озадачен заявлением председателя комитета по финансовой политике и финансам палаты советников японского парламента Гаку Хасэгава, который ни много ни мало, как сообщало РИА Новости, «попросил Россию «отнестись с пониманием» к закону о Курилах». То есть к существующему со времен «холодной войны» закону «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий».

«Я хорошо понимаю российскую позицию. Мы готовили эту поправку, потому что были полностью уверены в важности межрегионального сотрудничества и осуществлении совместной хозяйственной деятельности с Россией», — сказал Хасэгава на встрече с российскими сенаторами в Совфеде.

Речь идет о «поправке», позволяющей русским работать совместно с японскими компаниями… (?!) на японских «северных территориях». И такой закон и поправку к нему, отвергающие суверенитет России над Курильскими островами, председатель комитета призывает признать и «проявить к нему понимание»! А для того, чтобы понимание было проявлено, русским сообщена «радостная весть» о том, что «поправки позволяют использовать фонд в сумме десять миллиардов йен (около 5,7 миллиарда рублей)». Хасэгава заявил, что поправку инициировали депутаты, у которых есть сильное желание развивать отношения с Россией.

«Можно сказать, мы создали юридические рамки для того, чтобы поддерживать совместную хозяйственную деятельность, о которой договорились ранее два наших лидера», — добавил он.

Не знаю, аплодировали российские сенаторы, услышав эту «новость», или нет, но, по-моему, председатель комитета японского парламента или не до конца понимает, что говорит, или принимает русских за совсем уж, как бы полегче сказать, наивных людей. Ведь по сути дела он призвал российских законодателей чуть ли не одобрить японский одиозный закон.

Отрадно, что акцию по реанимации антисоветского закона 1982 года по достоинству оценили в российском МИД. Там заявили, что внесение Японией поправок в закон о южных Курилах создает препятствие для продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах. В ведомстве отметили, что в утвержденном законопроекте совместная хозяйственная деятельность прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий». Подчеркнуто, что в Москве видят в этом попытку предрешить исход переговоров и навязать России неприемлемые варианты. А пресс-секретарь МИД Японии пытается убеждать нас в том, что совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах якобы не связана с проблемой заключения мирного договора, в японском понимании с «проблемой северных территорий».

По поводу этой информации РИА Новости кратко, но емко высказался один из читателей Юрий Владимирович: «Пусть относятся с пониманием к итогам Второй мировой войны». Кстати, с таким призывом к японским руководителям обращается и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров…