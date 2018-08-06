ООН: Ядерную сделку с Ираном надо сохранить, несмотря на действия США

Нью-Йорк, США, , 21:24 — REGNUM ООН обращается к государствам-участникам Совместного всеобъемлющего плана действий, более известного как иранская ядерная сделка, соблюдать условия этого соглашения, несмотря на начало действия антииранских санкций США.

С таким заявлением 6 августа выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы будем изучать влияние новых санкций будут на ситуацию, но нам уже ясна важность продолжения соблюдения Ираном и другими участниками соглашения взятых ранее на себя обязательств, независимо от того, что происходит», — сказал Фархан Хак.

Кроме того, заместитель официального представителя генсека ООН отметил, что в ООН продолжают расценивать СВПД в качестве «дипломатического достижения и выражают поддержку всем странам-участникам этого соглашения», хотя и не могут оказывать влияние на позицию отдельных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа вступили в силу антииранские санкции США, которые Вашингтон восстановил, выйдя из многосторонней ядерной сделки с Ираном.

Евросоюз уже заявил, что будет блокировать действие санкций, введенных США против Ирана и будет по-прежнему соблюдать условия иранской ядерной сделки.

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