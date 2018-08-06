УССР начала разваливаться после перехода на бандеровские рельсы — политолог

Черновцы, Украина, , 21:35 — REGNUM Лавинообразный распад Украины заставит Россию и Евросоюз направить процесс в цивилизованное русло, заявил 6 августа политолог Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру.

Украина, созданная усилиями большевиков, начала разваливаться сразу, как только её попытались перевести на бандеровские рельсы. Учитывая значительное количество населения на Украине и наличие атомных реакторов, Россия и Евросоюз постараются сделать распад Украины менее болезненным:

«Скорее всего, Украине оставят международную субъектность (возможно — под историческим названием «Малороссия» и в границах этого образования в XVIII веке), Новороссия вернётся в Россию, а вот усиливать Польшу, Венгрию и Румынию за счёт западной части б/УССР в ЕС могут и не захотеть (например, хотя бы потому, что Варшава и Бухарест даже сейчас куда охотнее выполняют указания из Вашингтона, чем из Брюсселя)», — считает политолог.

Оптимальным решением для Западной Украины Хавич считает конфедеративное государство, состоящее из Буковины, Волыни, Галичины и Подкарпатья. Для того чтобы в руководство нового государства не попали нынешние киевские политики, необходимо провести денацификацию:

«К примеру, ограничение на доступ к государственной службе для «активистов Майдана и патриотических организаций», «ветеранов и волонтёров АТО» представляется одним из первых шагов программы денацификации — по примеру проведённой в ФРГ в 1945−49 годах», — подчеркнул Хавич.

Напомним, на Украине разгорелся дипломатический скандал, после того как правительство Венгрии утвердило кандидатуру Иштвана Греже на посту министра по развитию Закарпатской области. Украинские власти расценили этот шаг Будапешта как неприкрытую попытку оторвать Закарпатье от Украины и даже пригрозили политику закрыть въезд.

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