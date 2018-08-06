Посольство РФ не получало запросов Лондона на экстрадицию по делу Скрипалей

Лондон, , 21:06 — REGNUM Посольство России в Лондоне не получало официальных обращений от властей Великобритании об экстрадиции российских граждан, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери, сообщили 6 августа в пресс-службе диппредставительства.

«Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери», — заявили в посольстве.

В комментарии также отмечено, что российская сторона продолжает добиваться от британских властей «ответа на ключевой вопрос о том, что же на самом деле произошло в Солсбери».

В посольстве подчеркнули, что в России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль и российские правоохранители направили уже два запроса о правовой помощи по этому делу, однако «официальный же Лондон на контакт не идёт».

Ранее сегодня издание The Guadian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности Соединённого Королевства сообщило, что Лондон планирует запросить у Москвы экстрадиции двух «подозреваемых» по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как отметили в посольстве, до предоставления официальной информации по инциденту в Солсбери российские дипломаты рассматривают данную публикацию «как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан».

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