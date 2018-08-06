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Рухани: Иран готов к переговорам с США, но ждет от них честности

Политика

Сначала Вашингтон вводит санкции, а потом предлагает переговоры

Рухани: Иран готов к переговорам с США, но ждет от них честности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 6 августа 2018, 21:28 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская республика готова к переговорам с США, но только в том случае, если Вашингтон продемонстрирует свою честность, сообщает 6 августа Al Arabia.

«Мы всегда выступаем за дипломатические методы решения проблем. Но переговоры требуют честности. США применяют санкции против Ирана и выходят из ядерного соглашения, а потом говорят о переговорах», — отметил Рухани.

Напомним, США вышли из ядерного соглашения, заключенного прежним руководством страны в 2015 году. По данной сделке с Ирана частично снимались санкции в обмен на замораживание ядерной программы.

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Противостояние Ирана и США
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