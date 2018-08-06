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Литовские военные переживают: российские военные самолёты летают часто

Политика

НАТО ежедневно поднимается в воздух сопроводить российскую авиацию над Балтикой

Вильнюс, 6 августа 2018, 20:41 — REGNUM  Ещё несколько недель назад литовские СМИ шутили, что российские военные, вероятно, «на каникулах» — полёты над Балтикой сократились до минимума, но в конце июля — начале августа резко возросли

За минувшую неделю, с 30 июля по 5 августа, авиация НАТО так называемой миссии «воздушной полиции» восемь раз поднималась в воздух для сопровождения самолётов ВКС РФ над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

По данным минобороны Литвы, которое еженедельно отчитывается о полётах авиации НАТО с военно-воздушной базы в Зокняй под Шяуляй, 30 июля истребители НАТО дважды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации: оба раза для сопровождения транспортного АН-26, который летел через Балтику из Калининградской области.

31 июля — также АН-26 по такому же маршруту. 31 июля истребители НАТО поднимались для сопровождения группы из пяти Су-30СМ, которые направлялись в Калининградскую область.

В среду, 1 августа, истребители НАТО сопровождали по маршруту в Калининградскую область Ил-38, 2 августа — ещё один Ил-38 по такому же маршруту.

В пятницу, 3 августа, самолёты НАТО из Зокняй поднялись в воздух для сопровождения в Калининградскую область Ил-76.

Июль в целом при этом, отмечает литовское ведомство, был одним из самых спокойных месяцев, когда за неделю авиация НАТО поднималась в воздух в единичных случаях.

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Милитаризация Прибалтики
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